Американская атомная подлодка столкнулась с рыбацким судном

В районе Ормузского пролива атомная подводная лодка"Джексонвилл" класса "Лос-Анджелес" ВМС США столкнулась с рыболовецким судном.

В результате инцидента никто не пострадал, на субмарине поврежден перископ, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу флота США.

Как отметили в пресс-службе, безопасности реактора ничего не угрожает, системы не повреждены, опасений по поводу возможных пробоин нет.

Командование считает, что члены экипажа рыболовецкого судна, возможно, даже не заметили столкновения. После инцидента судно продолжало движение тем же курсом с прежней скоростью, передают интернет-СМИ.

Как ранее писал Главред, 13 октября прошлого года крейсер американских ВМС "Сан-Хасинто" и атомная подводная лодка "Монпелье" столкнулись во время учений у восточного побережья США. Команда "Сан-Хасинто" заметила перископ АПЛ примерно в 150 метрах по ходу крейсера, после чего была дана команда "полный назад", однако столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пострадавших нет, но у крейсера был поврежден обтекатель гидролокационной станции, в котором находится часть электронного навигационного оборудования.

фото: EPA / UPG

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