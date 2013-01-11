В Пакистане новая серия терактов: объявлен траур по 115 жертвам

Серия взрывов в городе Кветта на юго-западе Пакистана 10 января унесла жизни не менее 115 человек, ранены сотни мирных жителей.

Власти пакистанской провинции Белуджистан 11 января объявили трехдневный траур по жертвам терактов, пишет газета The Dawn.

По данным правоохранителей, террорист-смертник подорвал себя в бильярдной, расположенной в одном из оживленных шиитских районов города. Несколькими минутами позже, когда к месту трагедии уже успели прибыть спасатели и журналисты, сработала бомба, заложенная в машине неподалеку. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная суннитская группировка "Лашкар-и-Джангви".

Несколькими часами ранее в Кветте прогремел другой взрыв – бомба была заложена в сумке, которую террористы оставили неподалеку от автомобиля с солдатами. Ответственность за эту акцию взяла на себя националистическая группировка "Объединенная армия белуджей".

Ещё одно взрывное устройство сработало в переполненной мечети в городе Мингора на северо-западе Пакистана. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из группировок, однако в числе главных подозреваемых, СМИ называют движение Талибан.

Для поддержания спокойствия на улицы провинциальной столицы - Кветты - выведены дополнительные армейские и полицейские патрули.

Тем временем в самом городе и его окрестностях начались похороны жертв терактов, которые сами по себе превращаются в митинги против терроризма.

Как ранее писал Главред, провинция Белуджистан расположена на границе с Ираном и Афганистаном. Там действуют многочисленные террористические группировки, выбирающие себе цели на основе религиозной и национальной принадлежности, а также сепаратисты, борющиеся за отделение провинции от Пакистана.

фото: EPA / UPG

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