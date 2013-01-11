В Пакистане новая серия терактов: объявлен траур по 115 жертвам

Власти пакистанской провинции Белуджистан 11 января объявили трехдневный траур по жертвам терактов, пишет газета The Dawn.
По данным правоохранителей, террорист-смертник подорвал себя в бильярдной, расположенной в одном из оживленных шиитских районов города. Несколькими минутами позже, когда к месту трагедии уже успели прибыть спасатели и журналисты, сработала бомба, заложенная в машине неподалеку. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная суннитская группировка "Лашкар-и-Джангви".
Несколькими часами ранее в Кветте прогремел другой взрыв – бомба была заложена в сумке, которую террористы оставили неподалеку от автомобиля с солдатами. Ответственность за эту акцию взяла на себя националистическая группировка "Объединенная армия белуджей".
Ещё одно взрывное устройство сработало в переполненной мечети в городе Мингора на северо-западе Пакистана. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из группировок, однако в числе главных подозреваемых, СМИ называют движение Талибан.
Для поддержания спокойствия на улицы провинциальной столицы - Кветты - выведены дополнительные армейские и полицейские патрули.
Тем временем в самом городе и его окрестностях начались похороны жертв терактов, которые сами по себе превращаются в митинги против терроризма.
Как ранее писал Главред, провинция Белуджистан расположена на границе с Ираном и Афганистаном. Там действуют многочисленные террористические группировки, выбирающие себе цели на основе религиозной и национальной принадлежности, а также сепаратисты, борющиеся за отделение провинции от Пакистана.
фото: EPA / UPG
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