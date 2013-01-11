Главный пират Сомали закончил карьеру

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Самый влиятельный пират Сомали, Мухаммед Абди Хасан, больше известный как "Большой рот", объявил о своей отставке. Причина не названа, но эксперты объясняют решение "Большого рта" тем, что в последнее время пиратство стало слишком опасным занятием, бандиты все чаще попадают в руки представителей закона, отмечают Вести.ru.

Мухаммед Абди Хасан контролировал большинство морских путей Индийского океана и руководил операциями по захвату морских судов из разных стран в течение восьми лет. Столь длительная карьера капитана пиратов считается в этой профессиональной сфере большим успехом, пишет источник. Даже в ООН признали, что влиятельнее пирата не найти.

"После восьми лет пиратской деятельности я принял решение от нее отказаться и отойти от дел. С сегодняшнего дня я не вовлечен в этот преступный вид деятельности", – заявил лидер сомалийских пиратов. "Большой рот" сообщил также, что уже год убеждает своих коллег по цеху последовать его примеру и отказаться от разбоя. Как выяснилось, проникновенные речи заядлого бандита возымели свой эффект. "Я также призывал своих соратников отказаться от пиратской деятельности, и многие из них последовали моему совету", — подчеркивает Мухаммед Абди Хасан.

Версии об отставке грозы морей выдвигают даже западные эксперты. Основная из них – новые меры мирового сообщества по борьбе с пиратами из Сомали. Нападать на корабли стало слишком опасно, в последнее время пираты все чаще попадают в руки представителей закона.

Нападения на суда в Индийском океане участились около пяти лет назад. Поначалу суммы выкупа, который требовали разбойники за жизнь экипажа того или иного корабля, составляли около 300 тысяч долларов, что по сравнению с нынешними запросами – смехотворная цена. Максимальный выкуп, который получили сомалийские пираты, — пять миллионов долларов.

Как сообщал "Главред", в марте прошлого года Европейский Союз расширил мандат своих военных в рамках операции по борьбе с сомалийскими пиратами. В частности, европейцам разрешено было наносить удары по запасам оружия и боеприпасов, а также по средствам передвижения сомалийских пиратов.

Стрелять по объектам можно с военных кораблей и вертолетов.

фото, видео: english.sina.com, telegraph.co.uk

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