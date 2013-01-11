Брижит Бардо передумала уезжать в Россию

{1-}Известная актриса и борец за права животных Брижит Бардо уже не собирается уезжать из Франции, а ее угроза последовать примеру Жерара Депардье и попросить российское гражданство, "всего лишь способ дать под зад французскому правительству, не отвечающему на мои обращения".

Об этом она заявила в интервью швейцарскому изданию Le Matin, сообщает Inopressa.ru.

Она подчеркнула, что еще неизвестно, действительно ли слоны больны туберкулезом, так как живущие в неволе слоны часто заражены туберкулезом, но болезнь у них не развивается; ее фонд требует провести дополнительную экспертизу. Она также обратилась за помощью к Швейцарии, чтобы найти для больных животных зоопарк, где бы их приняли и лечили, сообщает корреспондент.

Брижит Бардо назвала "дураками" всех тех, кто обвиняет ее в антисемитизме и исламофобии из-за ее деятельности по защите животных. "Я столь же яростно осуждаю корриду и искусственное откармливание гусей во Франции, и никто меня не называет из-за этого расисткой. Мне плевать, единственная моя политика - это защита животных", - сказала она в беседе с корреспондентом Виктором Фенгалем.

Она подчеркнула, что в плане отношения к животным итоги деятельности предыдущего правительства были "ужасными", но и новое правительство пока тоже ничего не делает. "Я возмущена и устала от этого. После всех лет борьбы, после невероятной работы, проделанной моим фондом, мне кажется, что положение животных нисколько не изменилось. Так дальше невозможно", - призналась Бардо.

Ранее "Главред" сообщал, что Бардо обратилась к властям Лиона с заявлением: "если у властей найдется достаточно наглости и подлости, чтобы убить слонов Бэби и Непала", она решила просить российского гражданства, чтобы покинуть "эту страну (Францию – ред.), которая стала не чем иным, как кладбищем для животных".

фото: brigittebardoto.blogspot.com

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