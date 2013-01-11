Депардье стал почетным удмуртом и получил приглашение от Компартии

11 января 2013, 14:58

Известному французскому актёру Жерару Депардье, который недавно получившему российское гражданство и стал почетным мордвином, направлено официальное предложение от Компартии России вступить в ее ряды.

Об этом  секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил "Русской службе новостей".

 "После того, как он дал интервью, что отец Депардье был коммунистом и он его очень уважает, я так понимаю, что он разделяет его идеи. А учитывая то, что он получил наше гражданство, а наша страна, в общем-то, левая, то можно сделать ему предложение вступить в компартию. Я направил ему официальное обращение сегодня", — сказал он.

Кроме того, актер, который называет себя гражданином мира, получил звание "Почетный удмурт", сообщает ИТАР-ТАСС.

Лауреатами этой премии в разные годы стали Альберт Эйнштейн, Стив Джобс, Джон Леннон, Юрий Гагарин и другие великие люди, рассказал Сергей Орлов - первый секретарь совета творческой организации "Ижкар", которая является инициатором учреждения премии.

В Ижевске в честь Депардье пройдет внеочередное награждение премией. Традиционно знак "Почетного удмурта" вручается раз в год человеку, который прямо или косвенно оказал заметное влияние на культуру республики. Так, в декабре 2012 года награду получил галерист Марат Гельман, организовавший выставки удмуртских художников в Москве и Перми.

Каждому лауреату вручается войлочная шапка и нагрудный знак с национальной символикой. Церемония вручения премии "Почетный Удмурт" состоится в Ижевске 23 февраля.

Ранее "Главред" сообщал, что Депардье получил российский паспорт  из рук Владимира Путина на прошлой неделе. Он отметил это событие в Мордовии, после чего руководство республики предложило ему пост министра культуры, однако артист отказался.

фото: EPA/UPG

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