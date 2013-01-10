Пугачева самая влиятельная после Путина, Медведева и Шойгу

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных россиян, в котором Алла Пугачева заняла 4-е место.

Первые три места достались президенту Владимиру Путину, главе правительства Дмитрию Медведеву и главе Минобороны Сергею Шойгу.

В прошлом году почетное третье место занимала сама Примадонна.

В первую десятку влиятельных россиян, как и в прошлом году, попали певец Филипп Киркоров и телеведущий Андрей Малахов. Также, опрошенные социологами назвали артиста Максима Галкина, певца Николая Баскова, журналиста Владимира Познера, фигуриста Евгения Плющенко и певицу Софию Ротару.

