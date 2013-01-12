В московском метро активисты самовольно расклеили новые схемы

Московские активисты разработали, напечатали и расклеили в метро схемы движения поездов, не согласовывая свои действия с транспортным управлением.

По словам авторов проекта, разработанную метрополитеном схему "не критиковал только ленивый". Исправить проблему взялись активисты сайта Партизанинг, позиционирующие себя как "городские перепланировщики", пишет Корреспондент.

Департамент транспорта объявил открытый конкурс на разработку альтернативной схемы, однако активисты не захотели сотрудничать с властями и работать на улучшение их имиджа. Более того, по словам активистов, за свою предыдущую работу - разработку вело-навигации по парку Сокольники - авторы так и не не получили 120 тысяч рублей.

Новая карта метро, которую расклеили в вагонах активисты, привязана к географии города, на ней отображены реальные расстояния. Авторы также переименовали обратно Алма-Атинскую в Братеево, убрали с карты все строящиеся линии и станции метро, которые сбивают с толку, убрали названия станций монорельса.

Среди правил, которые содержит схема, - запрет "воровать бюджетные деньги", "рекламировать автомобили" и "некачественно реконструировать станции". Пассажирам рекомендуется "чувствовать себя как дома".

На схеме указывается адрес сайта активистов и предложение совершенствовать карту.

Кроме новых схем активисты в рамках проекта изготовили наклейки с символом девятибалльных пробок и расклеили их на рекламе автомобилей в метро.

О реакции администрации метрополитена пока неизвестно.

Фото partizaning.org

Новости по теме:

Киевские власти пообещали, что проезд в метро не подорожает

Станцию метро "Политехнический институт" закрыли на вход

Кабмин сократил финансирование строительства киевского метро

Киевлянам пообещали современные вагоны метро