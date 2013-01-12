В Непале автобус сорвался в 600-метровую пропасть: 30 погибших

На горной дороге в юго-западной части Непала автобус сорвался с трассы и упал с высоты в 600 метров.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, в результате аварии погибли 30 человек, еще 12 получили ранения.

На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы. Работа спасателей затруднена, поскольку в результате падения автобус застрял на утесе.

По словам представителя полиции, причина аварии сейчас устанавливается. По одной из версий, ДТП могло произойти из-за сильного тумана.

Также полицейский отметил, что число жертв может возрасти.

фото: thenewstribe.com

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