В Непале автобус сорвался в 600-метровую пропасть: 30 погибших

На горной дороге в юго-западной части Непала автобус сорвался с трассы и упал с высоты в 600 метров.
Об этом сообщает РИА "Новости".
По предварительным данным, в результате аварии погибли 30 человек, еще 12 получили ранения.
На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы. Работа спасателей затруднена, поскольку в результате падения автобус застрял на утесе.
По словам представителя полиции, причина аварии сейчас устанавливается. По одной из версий, ДТП могло произойти из-за сильного тумана.
Также полицейский отметил, что число жертв может возрасти.
фото: thenewstribe.com
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