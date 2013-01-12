В Петербурге умер знаменитый адвокат Ходорковского

В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался адвокат и правозащитник Юрий Шмидт.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат петербургской думы Борис Вишневский.

Известный юрист участвовал во многих процессах, среди которых – суд по делу Михаила Ходорковского, интересы которого он отстаивал на протяжении многих лет.

Кроме того, он выступал защитником в деле об убийстве Галины Старовойтовой, в деле об убийстве Сергея Юшенкова – в обоих делах представлял интересы семей убитых.

За свою работу Шмидт был отмечен рядом наград, в том числе премией Международной лиги прав человека, в 1997 году получил титул Адвокат года и высшую юридическую премию России - "Фемида".

Как известно, в декабре 2012 года Президиум Мосгорсуда снизил срок заключения бывшим руководителям ЮКОС Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 11 лет.

Вынесенное решение предусматривает, что фигуранты выйдут на свободу в 2014 году.

Фото: svoboda.org

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