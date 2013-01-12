Исламисты в Сомали заявили о победе над французским спецназом

12 января 2013, 12:40

 Французский спецназ не смог освободить взятого в заложники секретного агента на юге Сомали.

Об этом заявил лидер боевиков-исламистов шейх Мохамед Абдалла, передает Lenta.ru.

По его словам, в перестрелке, которая произошла в ночь на 12 января, погибли несколько спецназовцев.

Как утверждают очевидцы, в операции, проведенной на территории, подконтрольной исламистскому движению "Джамаат Аль-Шабааб", в 110 километрах к югу от Могадишо, использовались четыре военных вертолета.

Один из местных жителей рассказал, что видел утром несколько трупов, причем один погибший был белым. Также свидетели сообщают о трех погибших среди мирного населения.

Французские власти эту информацию не комментируют. Между тем, представитель сомалийской разведки сообщил, что спецназ Франции действительно атаковал базу боевиков в попытке освободить заложника, причем погибли несколько боевиков "Аль-Шабааб".

Сведениями о результате операции и судьбе заложника источник не располагает.

Предполагается, что спецназовцы пытались освободить секретного агента французского правительства по имени Денис Аллекс, которого исламисты взяли в плен в июле 2009 года.

В 2010 году боевики опубликовали видеообращение Аллекса, в котором тот призвал Францию отказаться от поддержки сомалийских властей. В октябре 2012-го вышло еще одно видео, в котором агент просил президента Франсуа Олланда добиться его освобождения.

Гражданская война в Сомали продолжается с 1991 года, когда был свергнут диктаторский режим Мохаммеда Сиада Барре. В 2011-2012 годах новой администрации страны при поддержке стран Африканского союза удалось отвоевать у исламистов столицу страны – Могадишо, а также выбить боевиков из их основных оплотов в южной и центральной частях страны.

Тем не менее, движение "Аль-Шабааб" все еще удерживает позиции в отдельных сельских районах.

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