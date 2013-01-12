Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон

Национальная портретная галерея Лондона представила первый официальный портрет герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который войдет в официальное собрание музея.



Портрет написал художник Пол Эмсли. Он работал несколько месяцев, используя технику нанесения тонких слоев масляной краски и лака на полотно. 31-летняя герцогиня позировала художнику в мае прошлого года в его мастерской и в июне в Кенсингтонском дворце. Кроме того, Эмсли сделал серию фотографий Кейт, по которым также работал над портретом.



Герцогиня Кембриджская вместе с принцем Уильямом первыми увидели портрет 11 января и встретились на 10 минут с художником и его семьей. По данным британских СМИ, Кейт очень понравился портрет, она назвала работу Эмсли изумительной. Принц Уильям также отозвался о произведении искусства чрезвычайно лестно, отметив, что картина просто прекрасна.



На картине Кейт изображена улыбающейся, с распущенным волосами. Эмсли объяснил, что специально попросил Кейт улыбаться, поскольку это отражает ее внутреннюю сущность. По словам самого автора, он стремился раскрыть ее личность, не пытаясь представить Кейт как официальное лицо. При этом он заявил, что этот портрет дался ему легко,сообщает ZN.UA.

"Я фокусируюсь на лице, на его деталях, на том, как падает свет, образуя тени на его изгибах... Поместить рядом что-либо еще было бы помехой", - заявил художник.



При этом, по словам автора, он считает вполне приемлемым писать портреты с фотографий, поскольку современная фототехника позволяет получить снимки очень высокого качества.



Он также специально подобрал цвет фона и блузки герцогини под цвет ее глаз.



Уже звучат первые отзывы. Арт-критик Альдемар Янушчак заявил, что не впечатлен портретом: "Мне кажется, ее этот портрет расстроил. В конце концов мы получили еще один обычный королевский портрет, такой же, как и те, которые мы получали несколько последних столетий".



В ответ на это замечание Пол Эмсли сказал, что работал так как мог, и что у разных людей может быть разная точка зрения.

Как ранее писал Главред, в декабре прошлого года королевский двор официально подтвердил, что принц Уильям и Кэтрин ждут первенца. Британское правительство сейчас стремится завершить разработку закона, который позволит первому ребенку герцога и герцогини Кембриджских стать наследником престола вне зависимости от пола. О сроке беременности известно пока, что он составляет не более четырех месяцев.

фото: EPA/UPG

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