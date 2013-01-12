Китайскую деревню уничтожил оползень: 46 погибших

Оползень полностью стер с лица Земли деревню Гаопо уезда Чжэньсюн в провинции Юньнань на юго-западе Китая. ЧП произошло утром 11 января, по последним данным, погибли 46 человек.

В спасательных работах участвовали около 700 человек, деревню на морозе откапывали при помощи экскаваторов более суток, сообщает агентство Xinhua.

Утром 12 января спасатели обнаружили последние три тела. По данным властей, половина жертв произошедшего накануне оползня - дети.



На место ЧП для руководства ликвидацией последствий ЧП прибыла рабочая группа Госсовета КНР с участием представителей ряда ведомств и комитетов.



Зампредседателя КНР Си Цзиньпин, а также глава правительства Вэнь Цзябао потребовали от соответствующих служб сделать все возможное для спасения людей, предотвратить повторные сходы оползней и эвакуировать пострадавших жителей из опасного района.

Как ранее писал Главред, 2 января в Китае на строителей обвалился туннель метро. Метростроители оказались завалены в результате обрушения строящегося туннеля метро в Наньнине – административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР.

фото: EPA/UPG

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