В Мали из-за французских авиаударов погибли более 100 человек

Свыше 100 человек погибли в субботу, 12 января, в результате воздушных ударов, нанесенных французской авиацией по городку Кона в центре Мали.

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на источник в вооруженных силах Мали.

По его данным, правительственные войска уже полностью установили контроль над этим населенным пунктом.

Представитель администрации президента Мали, в свою очередь, уточнил, что в ходе перестрелки со стороны малийской армии погибли 11 человек, более 60 получили ранения. Кроме того, 11 января вечером в ходе военной операции погиб пилот французского военного вертолета.

С марта прошлого года, с того момента, как в Мали произошел военный переворот, повстанцы заняли ряд районов на севере страны. 10 января они начали наступление на городок Кона.

Президент Мали Дионкунда Траоре обратился к ООН и Франции за помощью. 11 января президент Франции Франсуа Олланд заявил о том, что его страна направила в Мали свой военный контингент с тем, чтобы оказать поддержку правительственным войскам этого государства.

фото: EPA / UPG

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