В Италии почтили память погибших на Costa Concordia

В воскресенье, 13 января, в Италии прошла церемония, посвященная памяти погибших в результате кораблекрушения круизного лайнера Costa Concordia.

Ровно год назад это судно потерпело крушение у побережья острова Джильо, сообщает Deutsche Welle.

Основные мероприятия прошли на острове Джильо, у берегов которого судно потерпело крушение. В траурной церемонии участвовали мэр города Джильо, представители компании-судовладельца Costa Crociere, а также родные и близкие погибших. В местной церкви состоялось богослужение, в 21.45 по местному времени - именно в этот момент судно наскочило на подводную скалу - на острове объявлена минута молчания.

Крушение Costa Concordia: новые подробности и судьба украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

Ранее "Главред" сообщал, что роскошный круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение у берегов Италии 13 января 2012 года. На борту судна находились более 4200 пассажиров (в том числе и 30 украинцев), из них 30 погибли, а два до сих пор числятся пропавшими без вести.

Капитана Франческо Скеттино, покинувшего корабль задолго до завершения спасательной операции, обвиняют в том, что он подвел судно слишком близко к берегу, что стало причиной катастрофы. Спустя год после крушения полузатонувший лайнер остается у берегов острова Джильо, привлекая многочисленных туристов.

фото: EPA/UPG

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