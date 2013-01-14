Французы объяснили российское гражданство Депардье: это любовь к водке

Соседи Жерара Депардье догадываются, чем актера привлекла Россия. Одна из версий - это любовь Депардье к водке, а именно "Столичной".

Об этом говорится в сюжете ТСН-Тиждень.

Депардье имеет ресторан в самом центре Парижа. Хозяин ресторана, хозяин ресторана, находящегося рядом с заведением Депардье, признался, что актер - большой любитель водки, а именно "Столичной".

Его любовью к водке и можно объяснить антисоциалистический демарш Депардье.

Напомним, что в прошлом году любовь к алкоголю спровоцировала аварию, за которую Деардье несколько дней назад вызвали в суд Парижа. Его ждали 4,5 тысячи евро штрафа или два года за решеткой. Но он не пришел.

Большинство французов понимает актера и защищают его как могут. А вот соседи Депардье говорят, что Владимир Путин просто воспользовался вспыльчивым характером Депардье чтобы насолить Франции.

Покинув родину, Жерар Депардье страдать от безденежья не будет, - он выставил свой исторический особняк на продажу и просит за него более 60 миллионов евро.

Также Депардье имеет виноградники, богатые винные погреба и многочисленные роли во французских фильмах.

Напомним, недавно Жерар Депардье заявил, что "остается французом, несмотря на русский паспорт". К российскому гражданству актер хочет добавить еще и бельгийское.

Как сообщал "Главред", президент республики Мордовия Владимир Волков предложил Депардье поселиться в Мордовиии выбрать себе квартиру или место под дом.

Кроме того, он вручил актеру символический "паспорт мордвина", а горожане – двух котят.

В воскресенье, 6 января, президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с французским актером Жераром Депардье вручил ему паспорт гражданина РФ.

Фото: EPA/UPG

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