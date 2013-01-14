Обама признал афганских талибов

Президенты США и Афганистана – Барак Обама и Хамид Карзай – договорились ради процесса примирения в Афганистане учредить представительство радикального движения "Талибан".

Представительство обоснуется в столице Катара Дохе и будет использоваться для переговоров руководства талибов с членами Высшего совета мира Афганистана, а также с представителями других стран региона, включая Пакистан, сказал Карзай на пресс-конференции по итогам его визита в США на прошлой неделе, передает Afghanistan.ru.

При этом Обама подчеркнул, что "Талибан" должен признать афганскую конституцию, в том числе те ее части, которые касаются защиты прав женщин.

"США полагают, что Афганистан, как и любая другая страна, не сможет добиться успеха, если в ней ущемляются права женщин", - заявил он.

В то же время, Обама объявил о планах значительно ускорить вывод американских войск из этой страны, передав всю полноту полномочий ее собственным армии и полиции.

Критики Обамы из рядов республиканцев иллюзий не питают. Они расценивают талибов исключительно как силу, жаждущую вернуться к власти в Афганистане, и потому предупреждают, что если США, согласно новой стратегии, полностью устранятся от афганских дел, талибы этим воспользуются для осуществления своих целей.

Сам Обама в субботнем еженедельном обращении к американцам 12 января заявил, что главная задача 12-летней военной кампании в Афганистане, начатой после терактов 11 сентября, скоро будет достигнута: США добьются, чтобы "Аль-Каида" никогда больше не использовала Афганистан как плацдарм для нападения на Америку.

Как ранее писал Главред, на первом этапе операции в Афганистане США придерживались в отношении талибов принципа "никаких переговоров с террористами". Теперь же американский президент фактически признал талибов легальной силой: призвал их отказаться от вооруженной борьбы и включиться в политический процесс.

Вместе с тем, Вашингтон не намерен бросать Кабул на произвол судьбы и планирует до конца 2013 года заключить соглашение о пребывании ограниченного контингента войск в Афганистане после возвращения на родину основных сил. Однако, согласно новому плану, уже этой весной, а не летом, как планировалось ранее, афганцы будут самостоятельно проводить практически все операции против талибов, а американские войска и силы НАТО будут играть вспомогательную роль. Обама пообещал в ближайшие месяцы обнародовать сроки нового этапа вывода 66-тысячного контингента США, "чтобы до конца 2014 года афганская война Америки была закончена".

фото: EPA / UPG

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