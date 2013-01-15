В США осудили ребенка за убийство отца-неонациста

В Калифорнии суд признал 12-летнего Джозефа Холла виновным в преднамеренном убийстве своего отца Джеффри Холла, который руководил местной ячейкой неонацистской организации Национал-социалистическое движение, сообщают американские СМИ.

По информации СМИ, Джозеф застрелил своего 32-летнего отца, который придерживался расистских взглядов, в мае 2011 года. Тогда мальчику было всего 10 лет, пишет РИА Новости.

Как сообщил адвокат Джозефа Мэтью Харди, ребенок вырос в атмосфере жестокости и насилия и счел допустимым убийство человека, который, по его мнению, представлял угрозу. По заявлению защиты, устранив отца, мальчик намеревался прекратить насилие.

Суд постановил направить малолетнего убийцу в детскую воспитательную колонию на 11 лет.

Напомним, 10 января очередная стрельба в школе произошла в США. На этот раз неизвестный открыл огонь в средней школе в городе Тафт в штате Калифорния. В результате срельбы погибли два человека.

Фото obozrevatel.com

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