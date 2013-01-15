Боевики уходят из ключевых городов севера Мали

Боевики-исламисты, оккупировавшие северные и центральные районы Мали, под натиском авиаударов французских самолетов покидают ключевые населенные пункты севера страны — Тимбукту, Гао и Дуэнца, сообщают очевидцы.

Ранее министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, напротив, заявлял о наступлении боевиков и взятии под контроль исламистами города Диабали в центральной части Мали, пишет РИА Новости.

В свою очередь, один из представителей радикального исламистского движения "Анасар ад-Дин" ("Защитники веры"), назвал отступление боевиков из крупнейших городов севера Мали "тактическим отходом", который, по его словам, является частью "плана передислокации" сил исламистов.

Напомним, как сообщал "Главред", военная операция французской армии в Мали началась в пятницу, 11 января, по указанию президента Франции Франсуа Олланда.

Благодаря содействию французских спецподразделений и авиаударам авиации малийская армия сумела выбить исламистов из захваченного недавно города Кона, расположенного в центральной области Мопти, в 700 км к северо-востоку от столицы Бамако.

В ходе этих действий было уничтожено около сотни экстремистов. При этом погиб один из пилотов французских ВВС. 13 января французами были впервые нанесены удары по объектам на севере республики, который до сих пор удерживается боевиками.

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