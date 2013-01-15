Мэр гватемальского города застрелен в парикмахерской

Вооруженные преступники убили в понедельник мэра гватемальского города Хутиапа прямо в парикмахерском салоне, сообщают мексиканские СМИ.

По данным полиции, нападение на мэра Карлоса Кастильо было совершено в момент, когда он зашел в парикмахерскую перед официальным мероприятием. Преступники скрылись на автомобиле, ведется их поиск, пишет РИА Новости.

Мэр, получивший многочисленные огнестрельные ранения, скончался в больнице.

Местные СМИ отмечают, что погибший был братом Мануэля Кастильо, бывшего депутата парламента департамента Хутиапа, который в 2010 году был приговорен к 203 годам тюрьмы за организацию убийства трех депутатов от Сальвадора в Центральноамериканском парламенте в 2007 году.

Ранее сообщалось, что 10 января очередная стрельба в школе произошла в США. На этот раз неизвестный открыл огонь в средней школе в городе Тафт в штате Калифорния. В результате срельбы погибли два человека.

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