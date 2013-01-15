Крушение поезда в Египте: погибли 20 человек, более 100 раненых

В ночь на вторник, 15 января, В Египте на железной дороге произошло очередное ЧП с многочисленными жертвами. В пригороде столицы страны - Каира – произошло крушения поезда с новобранцами, из-за чего погибли 19 человек, еще 107 находятся в больницах с травмами.

Об этом со ссылкой на на местные СМИ и медиков сообщает РИА Новости.

Поезд с призывниками, следовавший из Верхнего Египта в Каир, по невыясненной причине сошел с рельсов близ станции Эль-Бадрашин в окрестностях Гизы.

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Напомним, что ЧП с участием пассажирских поездов в Египте происходят регулярно. В ноябре прошлого года в египетской провинции Асьют произошло столкновение школьного автобуса с поездом. В результате этой трагедии погибли 55 человек, в основном дети, около 20 египтян получили ранения.

Одно из самых страшных ЧП на железной дороге произошло в Египте в феврале 2002 года. Тогда в результате пожара в пассажирском поезде погибли 375 человек.

Фото: EPA/UPG

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