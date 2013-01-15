Крушение поезда в Египте: погибли 20 человек, более 100 раненых

Об этом со ссылкой на на местные СМИ и медиков сообщает РИА Новости.
Поезд с призывниками, следовавший из Верхнего Египта в Каир, по невыясненной причине сошел с рельсов близ станции Эль-Бадрашин в окрестностях Гизы.
{2}
{3}
Напомним, что ЧП с участием пассажирских поездов в Египте происходят регулярно. В ноябре прошлого года в египетской провинции Асьют произошло столкновение школьного автобуса с поездом. В результате этой трагедии погибли 55 человек, в основном дети, около 20 египтян получили ранения.
Одно из самых страшных ЧП на железной дороге произошло в Египте в феврале 2002 года. Тогда в результате пожара в пассажирском поезде погибли 375 человек.
Фото: EPA/UPG
Новости по теме:
Подробности и фото кровавого ДТП в Египте: погибли 55 детей
В Египте поезд протаранил школьный автобус: не менее 40 погибших
В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших