В армии США прокатилась волна самоубийств

В 2012 году среди военнослужащих США было зафиксировано рекордное число самоубийств, которое превысило число погибших за этот год в боевых действиях.

По данным Пентагона, всего за истекший год жизнь самоубийством покончили 349 кадровых военных, что на 15% больше, чем в 2011 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Это эпидемия, которую игнорировать нельзя", – заявил сенатор Пэтти Мюррей.

По его словам, новобранцы и ветераны вооруженных сил сегодня сталкиваются с беспрецедентными вызовами, и власти должны делать больше для того, чтобы их не терять.

Из общего числа суицидов 2012 года 182 случая пришлось на сухопутные войска, еще 60 самоубийств отмечено среди представителей ВМС, 59 случаев – в ВВС и 48 случаев – в морской пехоте.

По мнению экспертов, нервные срывы, которые приводят к возрастающему с каждым годом уровню самоубийств в армии, вызваны количеством командировок в зоны конфликтов, а также финансовыми и семейными проблемами военнослужащих, связанными с такими командировками.

Как ранее писал Главред, в воинской части в городе Очаков Николаевской области утром 3 января был обнаружен повешенным военнослужащий

Тело было обнаружено во время утренней поверки. Собщение о ЧП передали в Очаковский ГО УМВД Украины в Николаевской области.

Прибыв по месту вызова, сотрудники милиции выяснили, что тело умершего было обнаружено утром во время проведения утренней проверки. Смерть наступила в результате того, что военнослужащий повесился. По предварительной версии, 25-летний военнослужащий совершил самоубийство. Медицинский эксперт осмотрел умершего и не обнаружил признаков насильственной смерти.

Сейчас тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин наступления смерти, а правоохранители выясняются обстоятельства и мотивы, по которым он ушел из жизни.

фото: janarmenian.ru

Новости по теме:

На Николаевщине повесился 25-летний солдат

В Херсонском СИЗО повесился президент киевской корпорации

В Запорожье милиционер пустил себе пулю в голову