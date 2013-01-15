Женщинам Северной Кореи вновь запретили ездить на велосипедах

В Северной Корее вновь запретили женщинам ездить на велосипедах. Запрет вступил в силу с 10 января 2013 года.

За исполнением закона, действие которого ранее было приостановлено, теперь вновь следят офицеры службы общественной безопасности. Они не только останавливают женщин на велосипедах, но и ссаживают их с багажников, сообщают "Вести.Ru".

Самое печальное для северокорейских граждан в том, что если раньше женщин на велосипедах просто штрафовали, то теперь конфискации подвергается само транспортное средство.

Граждане КНДР отмечают, что длительное действие закона и его широкое применение может оказать отрицательное влияние на функционирование рынков, так как на них торгуют преимущественно женщины.

Велосипеды крайне важны для такой бедной страны, как КНДР. У северокорейских граждан в массе нет личных автомобилей, мотоциклов или других транспортных средств. Женщины не только могут ездить на велосипедах на рынки и с рынков, они также могут возить детей или перевозить грузы до 50-60 килограммов груза.

Сейчас женщины в Северной Корее ездят на велосипедах только рано утром, чтобы их не поймали.

Изначально запрет на женскую велосипедную езду был введен в 1990-х годах прежним главой государства Ким Чен Иром после того, как дочь одного высокопоставленного партийного функционера погибла в ДТП, когда ехала на велосипеде. После этого северокорейские СМИ стали часто напоминать согражданам, образ женщины на велосипеде идет вразрез с социалистической моралью и нравственностью.

В августе 2012 года власти КНДР разрешили кореянкам пользоваться двухколесным транспортом.

Фото: bigpicture.ru

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