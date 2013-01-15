Депардье получил бельгийские права

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье, который ранее выражал желание стать подданным Бельгии, получил бельгийские водительские права.

Французские права ему обменяли на бельгийские в коммуне Эстампюи, где в селении Нешен актер недавно купил себе дом, сообщает РИА Новости.

Депардье лично явился в местную администрацию для получения прав и обсуждения "некоторых деталей" своего местожительства в Нешене. Депардье был принят в нерабочее время, и чтобы поблагодарить за это персонал коммуны, он принес с собой несколько бутылок вина с принадлежащих ему виноградников в Анжу.

Напомним, актер в ноябре попал в небольшое ДТП в Париже с нормой алкоголя в крови, более чем в три раза превышающей допустимый предел. На суд в Париж он не явился. Теперь Депардье получил в Бельгии новое водительское удостоверение, с которым он сможет ездить даже в том случае, если его лишат французских водительских прав.

Напомним, как сообщал "Главред", в конце 2012 года Депардье решил уехать из Франции в Бельгию, чтобы не платить чрезвычайно высокие, по его мнению, налоги. Это вызвало широкий резонанс во французском обществе.

Депардье подвергся критике со стороны ряда французских политиков, в том числе премьер-министра Жан-Марка Эро и некоторых деятелей культуры. Позже в СМИ появились сообщения о том, что актер может переехать жить в Россию.

20 декабря президент России Владимир Путин заявил, что французскому актеру Депардье, если тот захочет получить вид на жительство в России либо российский паспорт, гарантирован положительный ответ.

3 января Путин подписал указ о предоставлении Депардье гражданства России, а 5 января лично встречался с актером в Сочи.

Фото: EPA/UPG

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