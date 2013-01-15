Во Франции "похоронили" Депардье

Влиятельный французский еженедельник Les Inrockuptibles "похоронил" Жерара Депардье, принявшего российское гражданство.

Издание вышло с черно-белым портретом актера на обложке и подписью "1948-2013 – это был Депардье", передает Lenta.ru.

"Les Inrocks любит Депардье, актера, гения. Мы любим Жеже! Мы решили сказать ему это, несмотря на огорчение, которое он доставил нам произошедшими с ним переменами. К тому же, всегда лучше вспоминать хорошее", - заявила главред издания Одри Пульвар.

Напомним, французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство по личному указу Владимира Путина в январе 2013 года. Ранее актер заявил, что собирается отказаться от французского гражданства.

Комментируя новость о получении российского гражданства, Жерар Депардье заявил, что любит русскую культуру и президента страны Владимира Путина. Он также назвал Россию "страной великой демократии", а позже раскритиковал российскую оппозицию.

Фото: lesinrocks

Новости ти по теме:

Французы объяснили российское гражданство Депардье: это любовь к водке

Пьяный Депардье в очередной раз попал в аварию

Депардье из рук Путина получил российский паспорт

Депардье обьяснил причину бегства в Россию: это не налоги