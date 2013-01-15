Во Франции "похоронили" Депардье

Влиятельный французский еженедельник Les Inrockuptibles "похоронил" Жерара Депардье, принявшего российское гражданство.
Издание вышло с черно-белым портретом актера на обложке и подписью "1948-2013 – это был Депардье", передает Lenta.ru.
"Les Inrocks любит Депардье, актера, гения. Мы любим Жеже! Мы решили сказать ему это, несмотря на огорчение, которое он доставил нам произошедшими с ним переменами. К тому же, всегда лучше вспоминать хорошее", - заявила главред издания Одри Пульвар.
Напомним, французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство по личному указу Владимира Путина в январе 2013 года. Ранее актер заявил, что собирается отказаться от французского гражданства.
Комментируя новость о получении российского гражданства, Жерар Депардье заявил, что любит русскую культуру и президента страны Владимира Путина. Он также назвал Россию "страной великой демократии", а позже раскритиковал российскую оппозицию.
Фото: lesinrocks
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