В Швеции произошло грандиозное ДТП: столкнулись более ста машин

В Швеции произошло масштабное ДТП с участием около ста автомобилей.
Об этом сообщает epa.eu.
Причиной столкновения, которое произошло в южной части страны, неподалеку от Хельсингборга, стали гололед и сильный снегопад.
Точного количества пострадавших пока неизвестно, однако, по данным местных СМИ, в аварии погибли несколько человек.
"Есть пострадавшие и погибшие, точное количество назвать пока трудно. На месте происшествия хаос, движение затруднено", - заявил представитель спасательных служб.
В ДТП были покорежены около сотни машин, в том числе – более 40 большегрузных фургонов.
По словам представителя местной полиции Джимми Нордина, в результате крупной автокатастрофы по меньшей мере три человека погибли и еще более чем 15 пострадали.
"Три человека погибли, от 15 до 20 получили ранения. В автокатастрофу попали по меньшей мере 50 автомобилей", - сказал он.
В настоящий момент трасса закрыта для движения в обоих направлениях.
фото EPA / UPG
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