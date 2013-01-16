В Дагестане убили судью Верховного суда республики

Судья Верховного суда Дагестана Магомед Магомедов убит в Махачкале, сообщил представитель следственного управления СК РФ по республике.
"Сегодня, предположительно в 21.00 мск, в Махачкале на пересечении улиц Нурадилова и Максима Горького неизвестный расстрелял судью верховного суда республики Дагестан Магомеда Магомедова. От полученных ран судья скончался на месте", — сказал представитель СК.
Он добавил, что стрельба велась предположительно из пистолета и сейчас на месте работает следственная группа, пишет РИА Новости.
Следствие рассматривает в качестве основной версии убийства судьи его профессиональную деятельность, сообщил представитель республиканского СУСК.
"Основной версией убийства судьи Верховного суда в Махачкале следствие рассматривает его служебную профессиональную деятельность", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Магомедов являлся членом президиума ВС республики. В последнее время судья рассматривал дела, связанные с противоправной деятельностью участников незаконных вооруженных бандформирований республики.
Как сообщал "Главред", 9 января в Харькове генпрокурор Виктор Пшонка сделал ряд заявлений по этому делу. В частности, прокурор отметил, что следствие рассматривает две версии преступления: убийство, связанное со служебной деятельностью судьи и преступление из корыстных мотивов.
В то же время, источник, близкий к следствию, сообщил, что версия убийства на религиозной почве еще не отвергнута. По его данным, следствие занимается темой сектантов.
Фото wedding.ua
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