На Кубе началась эпидемия холеры

В Гаване, столице Кубы, зафиксировано более 50 случаев заболевания холерой.

Об этом говорится в опубликованном в Гаване сообщении министерства здравоохранения Кубы, сообщает NEWSru.com.

Сведений о жертвах заболевания обнародовано не было.

По данным специалистов столичного Института тропической медицины "Пьер Кюри", вспышка была вызвана "холерным вибрионом О1 серотипа Огава".

В настоящее время, благодаря принятым мерам, "передача заболевания практически прекратилась". Тем не менее, Минздрав призвал граждан тщательно "соблюдать гигиену".

В конце августа 2012 года власти Кубы объявили о том, что им удалось подавить первую за десятки лет вспышку холеры. Очагом заболевания в тот раз стал город Мансанильо в восточной провинции Гранма.

В общей сложности оно было диагностировано у более чем 400 человек, из которых трое в итоге скончались.

Первые неподтвержденные сведения о том, что холера не только вернулась на остров, но и распространилась на территории ряда провинций, появились здесь в ноябре 2012 года.

Напомним, ранее ООН сообщала о вспышке холеры в лагере сомалийских беженцев в Кении. В лагере было подтверждено 60 случаев заболевания холерой, один человек умер.

фото: EPA / UPG

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