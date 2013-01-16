В центре Лондона разбился вертолет, есть погибшие

Два человека были доставлены в больницу. Одного мужчину спасатели извлекли из горящего автомобиля, сообщили в Скотленд-Ярде.
Как сообщает BBC News, при полете вертолет, по всей видимости, задел кран, расположенный на здании. Кран, сообщают очевидцы, при столкновении сломался и свисает со здания, пишет lenta.ru.
Видеорегистратор зафиксировал момент падения вертолета на дорогу
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При падении вертолет повредил, предположительно, две машины - были в них люди или нет, пока неизвестно. На место происшествия прибыли более 20 пожарных машин, полиция и машины скорой помощи.
В связи с происшествием движение автомобилей по прилегающим дорогам перекрыто. Также временно приостановлено движение поездов: авария произошла рядом со станцией железной дороги.
Что стало причиной падения вертолета, не сообщается, однако, по свидетельству очевидцев, утром 16 января в Лондоне был сильный туман.
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Напомним, 7 января, на севере Перу произошло авиакрушение – разбился вертолет, в результате чего погибли сразу семь человек.
Фото, видео: EPA/UPG; twitter.com , youtube.com
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