В США снова стреляли в двух колледжах: есть жертвы

В США за один день произошло два случая стрельбы в общественном месте. В результате происшествия на территории одного из колледжей в американском городе Хэзард, штат Кентукки, были убиты двое и еще ранен один человек.

Как сообщили представители полиции, инцидент произошел на парковке, расположенной на территории учебного заведения. По имеющейся информации, два человека – предположительно, стрелявшие – добровольно сдались полиции, сообщают Вести.ру.

Ранее во вторник, 15 января, стрельба произошла в одном из колледжей в американском городе Сент-Луис, штат Миссури. Студент зашел в здание, ранил одного из сотрудников учебного заведения, а затем выстрелил себе в грудь. Пострадавший – мужчина в возрасте от 40 до 50 лет – и преступник в тяжелом состоянии доставлены в ближайшую больницу.

Напомним, в результате стрельбы, открытой 14 декабря 2012 года 20-летним Адамом Лэнзом в начальной школе в Ньютауне, штат Коннектикут, погибли двадцать детей и шесть взрослых.

Президент Барак Обама пообещал предпринять меры с целью положить конец подобным трагедиям. Как ожидается, сегодня будет обнародован разработанный его администрацией пакет мер по ужесточению контроля над огнестрельным оружием. Закон такой направленности уже принят в штате Нью-Йорк.

фото: vesti.ru

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