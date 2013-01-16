Число пострадавших при крушении вертолета в Лондоне увеличилось до 9

Число пострадавших в результате столкновения вертолета с башенным краном в центре Лондона увеличилось до девяти человек.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета погибли 2 человека. Два человека были доставлены в больницу. Одного мужчину спасатели извлекли из горящего автомобиля, официально сообщили в Скотленд-Ярде.

На данный момент из девяти пострадавших четверо доставлены в больницы, состояние одного из них оценивается как критическое, еще пятерым медицинская помощь была оказана на месте происшествия, сообщает Sky News.

Спасатели продолжают осматривать реку Темза, так как получили информацию о том, что после крушения вертолета в воде были замечены люди.

Ближайшие улицы от места происшествия оцеплены, жители и сотрудники офисов эвакуированы.

Спасатели решают, как обезопасить раскуроченный строительный кран, зацепившись за который упал и загорелся вертолет.

Напомним, вертолет упал рано утром, 16 января, в районе Воксхолл после столкновения с башенным краном в условиях сильного тумана. Вертолет задел кран, установленный на строящемся жилом небоскребе Святого Георгия на берегу Темзы, после чего пролетел еще около 200 метров и упал на улице Уондсворт-роуд.

При падении вертолет повредил два автомобиля, в которых находились люди.

Фото: sky.com

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