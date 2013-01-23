Давос-2013: борьба с кризисом в окружении снайперов

Форум в Давосе пройдет под слоганом Устойчивый динамизм. Многие сейчас видят выход из сложившейся в глобальной экономике ситуации в первую очередь в развитии в европейских странах инфраструктурных и энергопроектов.

В Давосе, как обычно, приняты жесткие меры безопасности, ведь, по информации организаторов ВЭФ, в работе форума примут участие более 2,5 тыс представителей властей, бизнес-элиты и общественных организаций из 100 стран мира. Ожидается присутствие около 50 глав государств и правительств.

Для участия в форуме с рабочим визитом в Швейцарию прибыл Президент Украины Виктор Янукович. В программе визита – участие в пленарной сессии Форума "Развитие стратегической инфраструктуры", а также в сессии "Фундамент для возрождения Европы". Кроме того, Янукович встретится с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабомом, Председателем Европарламента Мартином Шульцем, Главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Питером Возером, а также представителями других международных компаний.

В Давосе уже выступил премьер России Дмитрий Медведев, который в частности назвал "полным бредом" сравнение Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана с возрождением Советского союза. "Мы очень часто слышим, во всяком случае, по политической линии, упреки в том, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство – это возрождение Советского союза. Это полный бред. Пути в прошлое не существует", - заявил в частности Медведев.

В ходе мероприятия запланированы также выступления британского премьера Дэвида Кэмерона, канцлера Германии Ангелы Меркель и других видных европейских политиков.

Отметим, что гостей саммита усиленно охраняют - в частности, снайперы на крышах.

фото: EPA / UPG