Снежный коллапс в Европе: самые яркие кадры

Зима в Европе не только лютует, но и рисует удивительные по красоте пейзажи.
Затруднено движение и на автомагистралях.
Похожая картина и в Польше, Венгрии, Австрии и других европейских странах.
В Венгрии владельцам авто приходится выкапывать свое имущество из сугробов. Из-за крайне сложной ситуации на трассах участились дорожно-транспортные происшествия.
Те же проблемы и у австрийских водителей.
В Нидерландском аэропорту Схипхол не успевают "отогревать" лайнеры.
В Германии следствием обледенения и снегопадов стали пробки в городах и на трассах. Но зима не только сыплет снегом и покрывает льдом дороги. Она еще и создает "картины", от которых захватывает дух - настоящую зимнюю сказку.
В Испании штормит.
А в Тоскане (Италия) и снегопады, и наводнения.
Вьюжит во Франции.
В Британии - транспортный коллапс, опаздывают поезда, в аэропортах отменяют рейсы.
Кто там скучал по снегу? Этой зимой его в избытке. Трудно поверить в то, что когда-нибудь это все растает. И тем сильнее хочется весны...
фото: EPA / UPG