Снежный коллапс в Европе: самые яркие кадры

От снегопадов и гололедицы страдают жители не только украинских городов. В крупнейших аэропортах Великобритании, Франции, Германии отменяются сотни рейсов – техника не справляется с расчисткой взлетно-посадочных полос.

Затруднено движение и на автомагистралях.

Похожая картина и в Польше, Венгрии, Австрии и других европейских странах.

В Венгрии владельцам авто приходится выкапывать свое имущество из сугробов. Из-за крайне сложной ситуации на трассах участились дорожно-транспортные происшествия.

Те же проблемы и у австрийских водителей.

В Нидерландском аэропорту Схипхол не успевают "отогревать" лайнеры.

В Германии следствием обледенения и снегопадов стали пробки в городах и на трассах. Но зима не только сыплет снегом и покрывает льдом дороги. Она еще и создает "картины", от которых захватывает дух - настоящую зимнюю сказку.

В Испании штормит.

А в Тоскане (Италия) и снегопады, и наводнения.

Вьюжит во Франции.

В Британии - транспортный коллапс, опаздывают поезда, в аэропортах отменяют рейсы.

Кто там скучал по снегу? Этой зимой его в избытке. Трудно поверить в то, что когда-нибудь это все растает. И тем сильнее хочется весны...

фото: EPA / UPG