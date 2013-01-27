Мой остров с краю: почему Британия хочет покинуть ЕС

Эта новость не вызвала особого резонанса в украинских СМИ, зато стала настоящей информационной бомбой для европейской прессы. В среду британский премьер Дэвид Кэмерон сообщил, что, если его Консервативная партия победит на следующих выборах в 2015 году, он проведет референдум по вопросу членства в Евросоюзе. Ожидается, что референдум состоится самое позднее в 2017 году. В своём выступлении Кэмерон подчеркнул, что это путь без возврата.

Уйти нельзя остаться

Надо сказать, за последние десять лет отношение граждан Великобритании к членству в ЕС серьезно поменялось. По данным опроса общественного мнения, 51% жителей Великобритании выступают за выход страны из ЕС, 40% британцев хотели бы остаться в нем. Об этом свидетельствуют данные опроса ICM, проведенного для газеты The Guardian.

В самой Консервативной партии имеются разногласия по вопросу членства в ЕС. Часть депутатов делает упор на то, что стране не следует поддерживать слишком тесные связи с ЕС, другие депутаты считают, что выход из Евросоюза может обречь Великобританию на изоляцию.

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что островитяне-британцы никогда не были пылкими еврофилами. Соединённое Королевство не участвовало в двух крупных проектах Евросоюза – Шенгенском соглашении и зоне евро. К тому же, британская концепция ЕС всегда очень сильно отличалась от немецкой.

"Традиционная позиция Великобритании в ЕС – сдерживание интеграции. Великобритания понимает, что в масштабе ЕС она объективно не может играть тут роль, которую играет немецко-французский союз. Она не может быть самой сильной и самой влиятельной. Поэтому и такая тактика", - объяснил "Главреду" политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Вместо глобализма – "регионализм"

По мнению экспертов, на такой радикальный шал британского премьера толкнули, прежде всего, внутриполитические факторы. А именно – выборы. Кэмерону нужно элементарно спасать рейтинг консерваторов. Социология показывает, что тори теряют популярность. Избиратели стали склоняться в сторону Партии независимости Соединённого Королевства.

Поможет ли это консерваторам? Владимир Горбач считает, что такой шаг действительно может помочь получить поддержку британских евроскептиков. С ним согласен директор Института внешней политики при МИД Григорий Перепелица. Он считает, что заявление Кэмерона сейчас в "в тренде".

"Сегодня мы видим, что сама система международных отношений движется в сторону многополярности. То есть ответом на глобализм является "регионализм", интеграция на региональном уровне, когда именно региональные образования будут играть ключевую роль в мире".

Обыкновенный шантаж

А вот заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый считает инициативу Кэмерона ни много ни мало – шантажом.

"Это действительно выглядит как шантаж, потому что там, где играют в футбол, нельзя сразу предлагать играть в регби. Вы, мол, постройтесь под Британию, а мы тогда будем продолжать участие в общеевропейских делах".

По мнению эксперта, для Кэмерона этот шаг будет иметь самые печальные последствия. "Самое худшее, что сделал Кэмерон – он подвесил вопрос. И вопрос поставлен в зависимость от его политического будущего. Очевидно, что Кэмерон пошел на поводу своих личных интересов, своей партии. Таким образом, он показал ограниченный масштаб своей фигуры. Думаю, это заявление произведет обратный эффект. И его партия проиграет на выборах. Это будет завершение его карьеры", - резюмирует эксперт.

Британский нож в немецкое сердце

Одной из первых на заявление британского премьера отреагировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что Германия намерена обсудить с Великобританией желание выйти из ЕС, однако отметила, что по этому вопросу должен быть найден честный по отношению ко всем компромисс.

"Меркель на европейскую интеграцию поставила практически все, поставила всю свою политическую карьеру. Ей сейчас нужно пройти между Сциллой и Харибдой, – рассуждает Перепелица. - Мы видим, сколько сейчас Германия тратит ресурсов, чтобы удержать на плаву еврозону и этот евроинтеграционный процесс. Для Германии Европейский Союз – это будущее самой Германии, настолько тесно связаны интересы Германии с самим Европейским Союзом".

Но, кто знает, возможно, Меркель сумеет использовать эту ситуацию в свою пользу. Не исключено, что сейчас на фоне Кэмерона она будет выглядеть как политик, думающий не только об интересах Германии, но и об интересах всей Европы. Возможно, ее сторонники еще больше объединятся вокруг ее фигуры. И континентальное немецко-французское ядро еще больше усилится.

А может – взять и отпустить?..

Примечательно, что один из инициаторов создания европейского общего рынка и введения евро Жак Делор не выказал особого расстройства по поводу возможного выхода Британии из союза. "Британцев интересуют только их экономические интересы и ничего более. Мы могли бы предложить им другую форму партнерства", — цитирует Делора телерадиокомпания RTBF.

"В принципе, Британию можно спокойно отпускать. Участвовать в ЕС должны страны, которые действительно готовы использовать интеграцию для своего усиления. Если кто-то этого не видит, то нет никакого смысла за уши тянуть", - резюмирует Валерий Чалый.

Также отметим, что до 2015 года еще целых два года. За это время многое может произойти. И далеко не факт, что Великобритания рискнет покинуть общий европейский дом.