Мир почтил память жертв Холокоста

27 января по решению ООН весь мир чтит память жертв Холокоста. Эта дата выбрана не случайно – именно в этот день, 27 января 1945 года, Советская армия освободила узников концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

По всему миру прошли акции, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщает ЕРА.

В Израиле в мемориальном комплексе можно было посетить "Зал имен", в котором представлены 600 портретов евреев, погибших от рук нацистов во время Холокоста. Кроме того, там содержится информация о более чем 4 миллионах евреев, погибших в годы Второй Мировой войны.

В Польше можно было посетить траурную церемонию у памятника Героям гетто в Варшаве, посвященную памяти жертв Холокоста.

А в Стране Басков (Испания) зажгли памятный огонь в честь жертв Холокоста у здания парламента.

Пожилая женщина зажигает свечи, чтобы почтить память жертв Холокоста. Церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в Еврейском музее Центра толерантности в Москве.

Ранее "Главред" сообщал, что Президент Виктор Янукович призвал украинцев быть решительными в борьбе с любыми попытками возрождения тоталитарных идеологий и проявлениями нетерпимости на этнической почве.

Фото: EPA/UPG

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