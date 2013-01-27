Мир почтил память жертв Холокоста

Во всем мире почтили память жертв Холокоста
По всему миру прошли акции, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщает ЕРА.
В Израиле в мемориальном комплексе можно было посетить "Зал имен", в котором представлены 600 портретов евреев, погибших от рук нацистов во время Холокоста. Кроме того, там содержится информация о более чем 4 миллионах евреев, погибших в годы Второй Мировой войны.
В Польше можно было посетить траурную церемонию у памятника Героям гетто в Варшаве, посвященную памяти жертв Холокоста.
А в Стране Басков (Испания) зажгли памятный огонь в честь жертв Холокоста у здания парламента.
Пожилая женщина зажигает свечи, чтобы почтить память жертв Холокоста. Церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в Еврейском музее Центра толерантности в Москве.
Ранее "Главред" сообщал, что Президент Виктор Янукович призвал украинцев быть решительными в борьбе с любыми попытками возрождения тоталитарных идеологий и проявлениями нетерпимости на этнической почве.
Фото: EPA/UPG
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