Массовые беспорядки в Египте: 50 погибших и 800 раненых

28 января 2013, 08:00

Прошлогоднее побоище футбольных фанатов получило продолжение – жертвами беспорядков стали еще около 50 человек.

В воскресенье, 27 января, в египетском Порт-Саиде прошли массовые беспорядки, жертвами которых стали 36 человек, в том числе - два местных футболиста из клуба "Аль-Марих", а еще 355 египтян получили ранения. Всего же в "стране фараонов" за три дня разгула хулиганов погибло около 50 человек и были ранены около 800.

Президенту страны Мухаммеду Мурси пришлось на 30 дней вести чрезвычайное положение в трех провинциях Египта: Порт-Саиде, Суэце и Исмаилии.

"Если я увижу, что родина, ее сыновья, учреждения или собственность, как частная, так и государственная, подвергаются опасности, то я буду вынужден пойти на еще большие меры. Ради блага Египта, я это сделаю. Это мой долг, и я не буду ни секунды колебаться", — заявил Мурси.

Эти волнения были вызванные суровым приговором, вынесенным  21 футбольному фанату за прошлогоднее побоище, когда погибли 77 человек и более 1000 пострадали. Суд приговорил виновных в инциденте к казни.   

Сначала египтяне вышли на мирное шествие, однако в какой-то момент оно переросло в стычки с полицией после того, как десятки людей атаковали и разгромили клуб, где обычно отдыхают силовики.

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Протестующие подожгли клуб, принадлежащий министерству обороны, атакам также подверглись дома отдыха МВД. В ответ полиция забросала митингующих гранатами со слезоточивым газом и открыла огонь на поражение, из-за чего 27 января погибли 32 человека, еще 355 получили ранения.

После оглашения приговора группы молодых ультрас начали громить полицейские участки, штурмовали СИЗО, пытаясь освободить находившихся в нем приговоренных к высшей мере наказания. В Порт-Саид были введены подразделения регулярных войск, в том числе тяжелая техника.

Ранее "Главред" сообщал, что cреди погибших оказались два футболиста: игрок клуба "Аль-Марих" Махмуд Абдель Халим аль-Дизави и бывший игрок клуба "Аль-Масри" Тамер аль-Фахла, который был убит по дороге на базу "Аль-Мариха".

Также напомним, что 26 января египетские власти ввели войска в город Суэц, где накануне прошли демонстрации, вылившиеся в беспорядки и столкновения с полицией. В ходе столкновений там погибли восемь человек, включая одного полицейского. Всего во время субботних беспорядков в Египте погибли девять человек, еще 456, по официальным данным, пострадали.

Напомним, 1 февраля 2012 года на стадионе Порт-Саида к северу от Каира после матча между местным клубом "Аль-Масри" и столичным "Аль-Ахли" произошла массовая драка болельщиков. Беспорядки унесли жизни более 70 человек человек, сотни пострадали. Большинство погибших, возраст многих из которых не превышал 18 лет, стали жертвами давки. По свидетельству очевидцев, под натиском толпы люди падали с трибун с многометровой высоты.

фото, видео: EPA / UPG, youtube.com

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