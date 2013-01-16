Деда Хасана могли убить грузинские "воры в законе" - СМИ

Причиной убийства криминального авторитета Деда Хасана мог стать давний конфликт с преступными группировками, возглавляемыми грузинскими "ворами в законе".
Об этом заявил источник в правоохранительных органах, сообщают "Подробности".
"Покушение, совершенное в среду, скорее всего, явилось следствием конфликта Аслана Усояна с кланом "воров в законе", возглавляемым выходцами из Грузии", - утверждает источник.
Он отметил, что первой крупной жертвой этого противостояния стал партнер Деда Хасана Япончик (Вячеслав Иваньков), убитый в 2009 году.
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Дед Хасан организовывал похороны Япончика в Москве. После смерти криминального авторитета его позиции в преступном сообществе укрепились. В 2010 году на Деда Хасана было совершено покушение. В криминальном мире ответственность за это покушение возложили на Таро (Тариэла Ониани) - ведущие криминальные кавказские кланы находились в разгаре борьбы за сферы влияния.
Ранее "Главред" сообщал, что Дед Хасан (настоящее имя - Аслан Усоян) был убит единственным выстрелом на выходе из ресторана в центре Москвы. Медики сообщили, что в больницу он был доставлен без сознания, но еще с признаками дыхания, однако его жизнь не удалось спасти. От еще двух выстрелов пострадала случайная прохожая.
Как сообщили в СК РФ, убийца Усояна стрелял с чердака соседнего дома из автомата с глушителем ВАЛ. Там было обнаружено шесть гильз калибра 9 миллиметров.
По оценке бывшего министра внутренних дел России Анатолия Куликова, это покушение связано "с очередной волной передела в преступном мире".
Аслан Усоян был впервые осужден в 19 лет за сопротивление сотрудникам милиции. В дальнейшем он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В апреле 2010 года Усояна задержали в Украине, как сообщали СМИ, с поддельными документами, и депортировали в Россию, где он был отпущен на свободу.
Также напомним, что вероятным заказчиком покушения на Деда Хасана российские СМИ называют азербайджанского авторитета Ровшана Джаниева, известного как Ровшан Ленкоранский, который возможно скрылся в Украине.
фото, видео: vesti.ru
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