Депардье написал о широте русской души, бабушках и березовых рощах

{1-}Получивший из рук президента России Владимира Путина паспорт, почетный мордвин и почетный удмурт Жерар Депардье написала письмо главе Мордовии Владимиру Волкову, в котором заявил, что этот край очаровал его не только красотой природы, но и "красотой душ".

В тоске по "сильной и гордой, но при этом очень простой и милой стране России" и желании вернуться он признался в письме, текст которого приводится на сайте госорганов Мордовии.

Обращаясь к главе республике, как к "зодчему, строителю, губернатору" и просто "другу", Депардье пишет о том, что хочет "посидеть на берегу пруда с удочкой, половить рыбу, погулять по березовым рощам".

"Хочу ощутить присущий вашей стране дух спокойствия и свободы, попытаться поговорить с вашими людьми труда, коммерсантами, ремесленниками, со всеми, кто составляет глубину России, еще раз соприкоснуться с широтой русской души, которую вы продемонстрировали мне", - написал артист.

Большая часть письма отводится под благодарности. Он высказывает признательность встречавшим его "пожилым женщинам - "бабушкам" за красоту их голоса, за "радость, полученную от костюмов, которые они создали", и самому Волкову, который не только подарил актеру "выдающийся день", но и, как выяснилось теперь, "возможность произнести слова "душа", "любовь", которые Депардье "всегда было очень непросто произнести".

Ранее "Главред" сообщал, что Депардье заявил, что знает многих русских во Франции и не только во Франции, которые вернулись в Россию, которым не хватало душевного тепла.

фото: e-mordovia.ru

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