Найдена винтовка, из которой застрелили Деда Хасана

Правоохранители Москвы нашли снайперскую винтовку, из которой был застрелен Аслан Усоян, более известный как отец русской мафии Дед Хасан.

Как уточнили в правоохранительных органах, что это снайперская винтовка Драгунова, и найдена она на крыше дома, откуда и велась стрельба, сообщают Вести.ru.

Оружие взяли на экспертизу. Место преступления оцеплено, там ведутся следственные действия. По факту убийства Аслана Усояна возбуждено уголовное дело.

Ранее в районе Поварской улицы в 75-летнего Усояна был произведен один выстрел, после чего потерпевший был доставлен в клиническую больницу им. Боткина, где от ранения скончался.

Убийство Деда Хасана: читайте подробности

В ходе покушения два огнестрельных ранения получила случайно оказавшаяся на месте происшествия женщина, которой оказывается медицинская помощь.

Ранее "Главред" сообщал, что вероятным заказчиком покушения на Деда Хасана российские СМИ называют азербайджанского авторитета Ровшана Джаниева, известного как Ровшан Ленкоранский, который возможно скрылся в Украине.

фото: vesti.ru

Новости по теме:

Деда Хасана могли убить грузинские "воры в законе" - СМИ

Вероятный заказчик убийства Деда Хасана может находиться в Украине - СМИ

Подробности убийства Деда Хасана: он погиб от одного выстрела

В Москве убит "отец русской мафии" Дед Хасан

СКП РФ: Дед Хасан и его охранник живы