В Египте рухнул жилой дом, 25 погибших

17 января 2013, 07:35

  • В Египте рухнул жилой дом, 25 погибших
  • В Египте рухнул жилой дом, 25 погибших

Рано утром 16 января в одном из густонаселенных кварталов второго по величине города Египта – Александрии рухнул восьмиэтажный жилой дом.

Глава управления гражданской обороны Мухаммед Насер Сзаявил, что спасатели извлекли из-под завалов 25 тел, добавив, что спасательные работы завершены, сообщает Ukranews.

Число раненых, обнаруженных на развалинах здания, на настоящий момент приближается к пятнадцати. Все они доставлены в городской госпиталь. По словам Насера, специалисты убедились, что под завалами уже не осталось живых людей, и было принято решение прекратить спасательные работы.

К работам по разбору железобетонных конструкций и завалов, которые не прекращались ни на минуту, помимо профессиональных спасателей были привлечены служащие египетских ВМФ и десятки добровольцев. По распоряжению технической комиссии, созданной властями Александрии, в целях безопасности из соседних домов были эвакуированы все жильцы.

Обрушившийся жилой дом в Маамуре был построен всего пять лет назад, в нем проживало 24 египетских семьи. Как заявил губернатор Александрии Мухаммед Аббас Ата, строительство здания велось без необходимых документов, в частности, муниципальными властями компании-застройщику не было выдано лицензии на строительство.

Губернатор также отметил, что в настоящее время в городе около сотни многоэтажных домов находятся в аварийном состоянии, проживание в них опасно для жизни. Однако, по его словам, их сносу препятствует египетское законодательство, позволяющее решать вопрос о сносе жилых строений только прокуратуре, но не местным властям.

Как ранее писал Главред, 16 января в центральной части Лондона вертолет врезался в строительный кран, упал на землю и загорелся. Инцидент произошел рано утром в районе Воксхолл.

В результате крушения два человека погибли. Еще два человека были доставлены в больницу. Одного мужчину спасатели извлекли из горящего автомобиля, сообщили в Скотленд-Ярде.

фото: EPA / UPG

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