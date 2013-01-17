В Египте рухнул жилой дом, 25 погибших

Глава управления гражданской обороны Мухаммед Насер Сзаявил, что спасатели извлекли из-под завалов 25 тел, добавив, что спасательные работы завершены, сообщает Ukranews.
Число раненых, обнаруженных на развалинах здания, на настоящий момент приближается к пятнадцати. Все они доставлены в городской госпиталь. По словам Насера, специалисты убедились, что под завалами уже не осталось живых людей, и было принято решение прекратить спасательные работы.
К работам по разбору железобетонных конструкций и завалов, которые не прекращались ни на минуту, помимо профессиональных спасателей были привлечены служащие египетских ВМФ и десятки добровольцев. По распоряжению технической комиссии, созданной властями Александрии, в целях безопасности из соседних домов были эвакуированы все жильцы.
Обрушившийся жилой дом в Маамуре был построен всего пять лет назад, в нем проживало 24 египетских семьи. Как заявил губернатор Александрии Мухаммед Аббас Ата, строительство здания велось без необходимых документов, в частности, муниципальными властями компании-застройщику не было выдано лицензии на строительство.
Губернатор также отметил, что в настоящее время в городе около сотни многоэтажных домов находятся в аварийном состоянии, проживание в них опасно для жизни. Однако, по его словам, их сносу препятствует египетское законодательство, позволяющее решать вопрос о сносе жилых строений только прокуратуре, но не местным властям.
Как ранее писал Главред, 16 января в центральной части Лондона вертолет врезался в строительный кран, упал на землю и загорелся. Инцидент произошел рано утром в районе Воксхолл.
В результате крушения два человека погибли. Еще два человека были доставлены в больницу. Одного мужчину спасатели извлекли из горящего автомобиля, сообщили в Скотленд-Ярде.
фото: EPA / UPG
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