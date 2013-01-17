Сильное наводнение в Джакарте: люди по шею в воде передвигаются по городу

Режим чрезвычайного положения введен накануне в индонезийской столице Джакарте в связи с сильным наводнением, вызванным проливными дождями.

Как заявил министр-координатор по вопросам благосостояния Агунг Лаксоно, режим ЧП сохранится до тех пор, пока ситуация не улучшится, передает РИА Новости.

"Однако согласно докладу Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии это будет еще не скоро — возможно, нам придется пережить еще несколько подобных дней", — сказал он.

Как стало известно, жизнь в Джакарте парализована, затоплен даже президентский дворец. Люди по шею в воде передвигаются по городу.

Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно вынужден был перенести сроки и место встречи с находящейся в стране с визитом президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер. Уровень воды в окрестностях дворца сейчас в ряде мест превышает метр.

Наводнения и оползни в районе Джакарты и прилегающей к ней провинции Бантен уже унесли жизни восьми человек, около 120 тысяч лишились крова. 17 января, утром в затопленную столицу, где за минувшую ночь выпало 100 миллиметров осадков, не смогли проехать автобусы и пригородные поезда. Уровень воды на некоторых вокзалах превышает полметра, многие ведущие в Джакарту шоссе залиты водой. Остановлено движение в центре города, где уровень воды достигает метра, полностью прекращено автобусное сообщение.

Большинство офисов и предприятий в Джакарте не работают, в школах отменены занятия. Особенно тяжелое положение сложилось на востоке столицы, где в ряде мест уровень воды достигает трех метров.

По данным издания, нынешний сезон дождей в Индонезии усугубил хронические проблемы мегаполиса, где, по экспертным оценкам, проживает до 25 миллионов человек. Фундамент, на котором стоит Джакарта, проседает из-за активного потребления грунтовых вод. Город "тонет" со скоростью десять сантиметров в год, и, по данным национальных СМИ, уже сейчас более половины территории столицы лежит ниже уровня моря. В связи с этим в сезон дождей многие районы Джакарты оказываются затопленными.

Напомним, в начале января самый большой город Израиля Тель-Авив страдал от сильного наводнения. Из-за ливней вода залила дороги. Кое-где ее уровень на шоссе - достигал 40 сантиметров

фото, видео: EPA / UPG, youtube.com

Новости по теме:

В Индонезии произошло мощное землетрясение

В Индонезии из-за наводнения погибли более 80 человек (ФОТО)

Наводнение в Индонезии: есть жертвы

Из-за наводнения в Тель-Авиве закрыты почти все въезды в город