Свидетели описали возможных убийц Деда Хасана

Незадолго до убийства Деда Хасана двое мужчин славянской внешности, лет 30-ти, подыскивали место для будущей засады. Для стрельбы убийцы выбрали дом, расположенный напротив ресторана "Старый фаэтон". Как и во время предыдущего покушения, они пытались снять или купить квартиру в этом доме, а когда это не удалось – решили стрелять с лестничной площадки, сообщает Lifenews.

Полиция и следователи нашли несколько жильцов дома на Новинском бульваре, замечавших в последние дни хоть что-то подозрительное.

"Самые ценные показания дала женщина, запомнившая двух мужчин лет 30, разглядывавших улицу из того самого окна, через которое позже стрелял киллер", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Со слов жительницы дома составили предварительное описание подозрительных мужчин – славяне лет 30, ростом 175-180 см, нормального телосложения. Один из них был одет в пуховик яркого цвета и держал в руке большой полиэтиленовый пакет.

Мужчины позвонили в квартиру женщины, спросили название какой-то незнакомой ей организации и, получив отрицательный ответ, поднялись на площадку между пятым и шестым этажами и стали смотреть в окно. Осмотрев окрестности, они поднялись выше.

В этот же день свидетельнице позвонили на домашний телефон и спросили, не продает ли она свою квартиру.

"Подобный звонок получила днем 15 января другая жительница этого же дома, правда, ей предлагали сдать свою квартиру в аренду, – сообщил источник. – Еще один мужчина также видел неизвестных мужчин, которые также спрашивали про какую-то незнакомую ему организацию. При этом один из них стоял на лестничном пролете с фотоаппаратом".

Как ранее писал Главред, считавшийся самым влиятельным российским криминальным авторитетом Дед Хасан был ранен 16 января и скончался в реанимации Боткинской больницы. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Смерть Деда Хасана усугубит конфликт и приведет к масштабному переделу сфер влияния в криминальном мире не только в России, но и в других странах на постсоветском пространстве, в том числе и в Украине.

По информации правоохранителей, в нашей стране Дед Хасан поддерживал тесные связи с "ворами в законе" Антимосом (настоящее имя Антимос Кухилава), Лерой Сумским (Сергей Лысенко) и грузинским вором в законе Рамазом Кутаисским (Рамаз Цикоридзе).

фото, видео: tsn.ua

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