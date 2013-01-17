В Лондоне в час пик загорелся поезд метро

На одной из железнодорожных станций и по совместительству станции метро "Виктория" в центре Лондона утром 17 января загорелся поезд.

Пожар на станции, которая является одной из крупнейших станций пересадки Лондона, произошел в утренний час пик, сообщает Sky News.

Загоревшийся поезд принадлежал компании Gatwick Express.

Все пассажиры были вовремя эвакуированы, поэтому никто не пострадал. Пожар уже удалось ликвидировать. По данным полицейских, при эвакуации паники среди пассажиров не было.

Движение поездов со станции и на станцию было полностью прекращено, пассажиры были предупреждены о задержке в движении поездов.

Как ранее писал Главред, рано утром 16 января в условиях сильного тумана в Лондоне вертолет столкнулся с башенным краном и упал. При падении вертолет повредил два автомобиля, в которых находились люди.

В результате происшествия погибли два человека, еще тринадцать людей получили ранения.

фото: EPA / UPG

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