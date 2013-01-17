После убийства Деда Хасана из Москвы бегут воры в законе

Криминальные авторитеты, не входившие в клан Деда Хасана, убитого в Москве 16 января, в спешном порядке покидают столицу, опасаясь мести его соратников и полицейских задержаний.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным источника издания, с утра 17 января Москву уже покинула целая группа воров в законе, другие намерены это сделать вечером и 18 января.

В основном это "законники", не входившие в клан Аслана Усояна, которые уезжают за границу транзитом через Беларусь.

"Криминальные генералы" не хотят стать объектами мести со стороны ставленников Деда Хасана и, в то же время, опасаются, что оперативники значительно активизируют свою работу, и они могут быть задержаны под какими-либо предлогами. Также они

По данным издания, Москву уже покинули или уедут в ближайшее время воры в законе Джемо Микеладзе, Мераб Джангвеладзе и Ровшан Джаниев – лидеры объединенного клана, противостоявшего клану Аслана Усояна.

Эту информацию подтвердил и адвокат одного из влиятельных воров в законе, проходящего свидетелем по уголовному делу.

"Мой клиент, действительно, сегодня неожиданно уехал из Москвы, – рассказал защитник. – Связано это с убийством или нет, я не знаю".

Как ранее писал Главред, 16 января на Поварской улице в Москве снайпер из винтовки ВАЛ застрелил одного из лидеров криминального мира Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Незадолго до убийства Деда Хасана двое мужчин славянской внешности, лет 30-ти, подыскивали место для будущей засады. Для стрельбы убийцы выбрали дом, расположенный напротив ресторана "Старый фаэтон".

По информации правоохранителей, в Украине Дед Хасан поддерживал тесные связи с ворами в законе Антимосом (настоящее имя Антимос Кухилава), Лерой Сумским (Сергей Лысенко) и грузинским вором в законе Рамазом Кутаисским (Рамаз Цикоридзе).

фото: 1tv.ru

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