Названы три версии убийства Деда Хасана

После убийства в центре Москвы знаковой фигуры постсоветского криминального мира - Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, звучат различные версии того, кто мог заказать покушение на вора в законе.

Так, источник в правоохранительных органах заявил: "Аслан Усоян был застрелен профессиональным киллером, который точно поразил цель примерно с расстояния 100-120 метров, но не успел сделать контрольный выстрел, так как ему помешала случайная прохожая. Для достижения конечной цели преступник не пожалел женщину и хладнокровно ранил ее сначала в ногу, и только после - в грудь, когда она не "ушла" с линии "стрелок-цель", - сказал оперативник.

Ранее высказывалось предположение, что убийца имеет спортивную подготовку или является бывшим сотрудником спецслужб. В частности, им был использован автомат "Вал", стоящий на вооружении спецподразделений.

Между тем, в криминальных кругах обсуждается версия о том, что нынешнее покушение выполнил тот же киллер, стрелявший в Деда Хасана два года назад, пишет "Российская газета".

Источники издания указывают на характер ранения: и в сентябре 2010-го, и теперь пуля попала в живот. Заметим, впрочем, что по данным СКР, авторитет получил ранение шеи.

Есть еще один интересный момент. В подъезде дома на Поварской оперативники помимо гильз и оружия нашли складной стульчик, на который, предположительно, вставал стрелок, чтобы дотянуться до "амбразуры", пишет "Комсомольская правда". А в 2009 году при покушении на Вячеслава Иванькова (Япончика) убийца стрелял из кузова "Газели", стоя на стремянке, чтобы достать до дыры в закрывавшем вход брезенте.

По версии источников "РГ", покушение на Деда Хасана может быть местью кого-то влиятельного именно за Япончика - он тоже получил пулю в живот. Другого мнения придерживается бывший адвокат Япончика Марк Крутер. В беседе с "Коммерсантом" он заявил, что в борьбе за сферы влияния его клиент и Дед Хасан вместе выступали против молодых грузинских воров в законе. В таком случае, обоих мог убить один и тот же киллер - если судить по схожести почерка покушений.

Однако, наиболее популярной на данный момент версией является та, что смерть "криминального короля" была все же не местью за "предательство", а итог борьбы за власть, воровским переделом, усугубившимся подрастанием нового криминального поколения и, возможно, политическими изменениями в Грузии, вылившимися, в частности, в широкую амнистию. Интересно, что по этому поводу мнения экспертов расходятся: одни считают, что в стране началась очередная волна "воровского передела" (о возвращении в "лихие девяностые" и убийстве Деда Хасана. Кто-то полагает, что разборки никогда не прекращались.

В то же время вероятным заказчиком покушения сейчас называют азербайджанского авторитета Ровшана Джаниева, известного как Ровшан Лянкоранский, пишет "Московский комсомолец". Дело в том, пишет газета, что его имя называл сам Дед Хасан после покушения на него 6 сентября. 2010 года, несмотря на то что многие грешили тогда на его заклятого врага Тариэла Ониани.

Источники "Коммерсанта" называют также вора в законе Джемала Микеладзе (Джемо).

"Не исключено, что преступление совершили люди из клана Усояна, - анонимно прокомментировал "Вечерней Москве" бывший оперативный работник. - Он и сам был известный интриган, не исключаю, что ему судьба отплатила той же монетой. Он же затаился после первого покушения, все посчитали, что он вышел из игры. А Дед опять за старое, опять на Поварской заседает. Вот его и успокоили", - пишет издание.

Фото;видео: rg.ru; vesti.ru; youtube.com

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