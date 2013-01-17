В Алжире из плена боевиков освобождены 600 заложников

В Алжире из плена исламистов были освобождены 600 человек в ходе военной операции. Все освобожденные - алжирцы.

Об сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Agence France-Presse. Ранее сообщалось, что в руках боевиков всего 150 граждан Алжира.

Также сообщается об освобождении граждан других государств, оказавшихся в руках исламистов. На свободы отпущены два британца, ирландец, француз и кениец.

Напомним, боевики группировки "Подписавшиеся кровью" атаковали жилой комплекс нефтяников, работавших на месторождении газа на юго-востоке Алжира.

Террористы захватили от 20 до 40 иностранных граждан из США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Филиппин, Малайзии, а также около 150 алжирцев.

Власти страны заявили, что не будут вести переговоров с террористами. В ответ боевики сообщили о готовности убить оставшихся заложников, как только начнется штурм их позиций.

Ранее в СМИ появились сообщения об освобождении 25 иностранных заложников. Во время штурма армейскими подразделениями жилого комплекса концерна Sonatrach погибли 34 иностранных заложника и 15 исламских боевиков.

фото: securitylab.ru/

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