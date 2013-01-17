СМИ рассказали, кого выберут главным вором в законе вместо Деда Хасана

После убийства в центре Москвы знаковой фигуры постсоветского криминального мира - Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, ждут стрельбу, пишет "Сегодня".

Команду Хасана могут "зачистить", рассказал источник в ГУБОП МВД Украины.

По его словам, в Москве создана мощная мафиозная структура и она продолжит работу, только с новым руководством.

Кто именно придет на место Хасана, пока до конца не ясно, но это будет точно грузин. Возможно, Мераб Джангвеладзе, имевший серьезный конфликт с Хасаном. Решать будет воровская сходка. Она в любом случае будет очень скоро (как вариант места рассматривают Краснодарский край, где и похоронят Хасана — ред.).

Участвовать будут не менее 100 человек, часть соберется где-то, скажем, в ресторане, кто не сможет приехать, поучаствуют по телефону, скайпу и т.д.

Обязательно позовут украинских воров, но, считает источник, наши постараются максимально уйти от такого приглашения.

Дед Хасан был знаком с Владимиром Путиным

Там ведь придется занять однозначную позицию, то есть кого-то поддержать, а с кем-то стать врагами. А наши воры не настолько сильны, чтобы враждовать с любым московским или грузинским кланом.

Как отмечает источник, прогнозируется значительное увеличение миграции грузинских воров клана Тариэла Ониани и Мераба в Украину — чтобы все остатки "хасановского хозяйства" взять в руки. А это доходы от воровского промысла (барсеточники, квартирники, угонщики машин), от крышевания теневого бизнеса, от вмешательства третейских судей (когда вор решает конфликт третьих лиц).

Как ранее писал Главред, 16 января на Поварской улице в Москве снайпер из винтовки ВАЛ застрелил одного из лидеров криминального мира Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Усоян общался с Кикабидзе

Незадолго до убийства Деда Хасана двое мужчин славянской внешности, лет 30-ти, подыскивали место для будущей засады. Для стрельбы убийцы выбрали дом, расположенный напротив ресторана "Старый фаэтон".

По информации правоохранителей, в Украине Дед Хасан поддерживал тесные связи с ворами в законе Антимосом (настоящее имя Антимос Кухилава), Лерой Сумским (Сергей Лысенко) и грузинским вором в законе Рамазом Кутаисским (Рамаз Цикоридзе).

фото: 1tv.ru, segodnya.ua

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