Священник, который заступился за Pussy Riot, рассказал, как его увольняли

Запрещенный в служении настоятель храма в подмосковной деревне Павловское Димитрий Свердлов, который заступился за Pussy Riot, сообщил как его увольняли.

Об этом он рассказал газете "Московские новости".

Напомним, что официальным поводом к запрещению стал несогласованный с церковным начальством уход отца Димитрия в отпуск.

Пресс-секретарь Московской епархии епископ Балашихинский Николай (Погребняк) заявил, что Димитрий Свердлов запрещен в служении в связи с тем, что "самовольно уехал в отпуск".

Епископ Николай. высказал предположение, что Дмитрию Свердлову через пять лет могут вернуть право служить, если тот "будет достойно себя вести".

Между тем сам священник заявил, что не совсем понимает, о чем говорил епископ.

"Действительно, в этом июне я опоздал из отпуска, вернулся на неделю позже и пропустил одну службу, потому что вывозил больного ребенка на море. У меня официально 12 дней отпуска в году, но я задержался в Болгарии еще на неделю, - сообщил отец Димитрий.

"У моего ребенка очень серьезная аллергия, для меня очень важно его здоровье. Мне казалось, что я дал исчерпывающее объяснение по этому поводу своему церковному руководству, и с июня до сентября никаких претензий ко мне не было", - рассказал Димитрий Свердлов.

"В частных разговорах в епархии мне объяснили, что причина - мои публикации в СМИ, но не отпуск. Это была дисциплинарная мера, но формально ее никак не обосновали, и поэтому я не вышел на службу в этот храм: мне непонятна была природа этого взыскания, и если бы я вышел, я бы признал его справедливость", - пояснил священник.

Указ об увольнении, по словам отца Димитрия, не был для него совершенно неожиданным.

"Я понимаю церковную администрацию, хотя мне трудно согласиться с необходимостью этого указа, я уверен, что без него можно было обойтись. По крайней мере того репутационного ущерба, который понесла Церковь за эти сутки, можно было избежать, если бы церковная администрация выбрала более компромиссное решение, я неоднократно его предлагал", - заявил священник.

"Существует две формы отставки священника. Есть запрет - это как с военного сорвать погоны, а можно послать за штат - это как отправить на пенсию. Я давно просился за штат, но, к сожалению, руководство приняло другое решение", - рассказал Димитрий Свердлов.

Напомним, известность отец Дмитрий получил после того, как в марте прошлого года в своем блоге выразил готовность попросить прощения у участниц Pussy Riot за "бешеную ненависть", которую, по его словам, проявила часть верующих в связи с акцией этой панк-группы в храме Христа Спасителя. Священник также заявлял, что мера пресечения в отношении участниц группы является неадекватной.

Также, в сентябре 2012 года заштатного клирика диакона Сергея Баранова, заступившегося за Pussy Riot, православная церковь извергла из священного сана и предала его анафеме.

Как сообщалось, в августе 2012 года участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были приговорены Хамовническим судом Москвы к двум годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве за панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. После рассмотрения апелляции, суд заменил приговор Самуцевич на условный, но две другие девушки вынуждены отбывать наказание в колониях.

Фото: mn.ru

Новости по теме:

Священнику, заступавшемуся за Pussy Riot, запретили служить в церкви

Священник РПЦ снял с себя сан, протестуя против приговора Pussy Riot

Русская церковь попросила власти о милосердии к Pussy Riot

Pussy Riot дали 2 года тюрьмы

РПЦ отлучила диакона от церкви за поддержку Pussy Riot

Священник РПЦ рассказал притчу о Путине и Pussy Riot в тюрьме