Воры в законе на похоронах Деда Хасана решат, кому мстить за убийство - СМИ

Криминальные авторитеты делят наследство Деда Хасана, убитого вчера в Москве. Приближенные к вору в законе обсуждают дальнейшие действия, сообщается в сюжете ТСН.

В правоохранительных органах считают, что пока не решили, кому мстить за смерть главаря организованной преступности.

Дальнейшие действия, якобы, собираются обсудить на погребении Хасана, которое устроят, вероятно, на Кубани.

Это безопасное место для "сходки" влиятельных воров в законе.

Напомним, после убийства в центре Москвы знаковой фигуры постсоветского криминального мира - Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, ждут стрельбу. Команду Хасана могут "зачистить". Не всю, но особенно близких к нему людей.

Как ранее писал Главред, 16 января на Поварской улице в Москве снайпер из винтовки ВАЛ застрелил одного из лидеров криминального мира Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Незадолго до убийства Деда Хасана двое мужчин славянской внешности, лет 30-ти, подыскивали место для будущей засады. Для стрельбы убийцы выбрали дом, расположенный напротив ресторана "Старый фаэтон".

По информации правоохранителей, в Украине Дед Хасан поддерживал тесные связи с ворами в законе Антимосом (настоящее имя Антимос Кухилава), Лерой Сумским (Сергей Лысенко) и грузинским вором в законе Рамазом Кутаисским (Рамаз Цикоридзе).

фото: 1tv.ru, segodnya.ua, видео tsn.ua

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