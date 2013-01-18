СМИ: главного балетмейстера Большого театра облили кислотой

В Москве совершено покушение на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина.

42-летний народный артист России пострадал на Троицкой улице столицы: неизвестный мужчина подбежал к нему и плеснул кислотой в лицо.

"Знаменитый в прошлом танцор доставлен в одну из больниц Москвы с химическим ожогом", - рассказал Life News источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД по Москве подтвердили информацию о нападении, не называя имени пострадавшего.

"На пульт "02" поступило сообщение о совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время оно проверяется. По предварительным данным, в мужчину плеснули неустановленной жидкостью. Пострадавший госпитализирован".

Дом №9 на Троицкой улице столицы известен тем, что в нем живут многие солисты Большого театра. По информации источника, Сергей Филин подходил к подъезду, когда на него было совершено нападение.

"Сергей Юрьевич возвращался из театра домой. Он уже подходил, был у калитки, когда его окликнул один из поджидавших неподалеку мужчин, - рассказал один из близких народного артиста. - Окликнули по имени, поэтому Сергей Юрьевич обернулся, и тут ему плеснули в лицо кислотой".

По его словам, Филина отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Сергей Филин родился в конце октября 1970 года в Москве. После окончания Московского хореографического училища в 1988 году он был принят в балетную труппу Большого театра. Филин танцевал во всех больших постановках БДТ - "Лебединое озеро", "Жизель", "Баядерка", "Спящая красавица" и др.

От первого брака с солисткой Большого Инной Петровой у Филина остался сын Данила, сейчас Сергей Юрьевич женат на балерине Марии Прорвич, у пары подрастает двое детей.

Фото bolshoi.ru

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