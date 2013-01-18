В Подмосковье для россиянина Депардье на 17 сотках уже строят усадьбу

В Подмосковье в поселке Белые Столбы, где расположен Госфильмофонд РФ, ведется строительство дома для новоиспеченного россиянина Жерара Депардье. Актер еще в прошлом году купил участок площадью 17 соток. Летом был залит фундамент и возведен гостевой домик, где Депардье будет жить, пока дом не достроят.

Генеральный директор Госфильмофонда Николай Бородачев и близкий друг Депардье взял на себя инициативу проследить за строительством. Актер якобы попросил его возвести большой, красивый и обязательно деревянный дом, пишет "Комсомольская правда".

В поселке сейчас стоят всего восемь частных домов, в нем также находятся кирпичный завод и склады таможенных терминалов. Закрытая территория огорожена забором, а попасть внутрь можно только через КПП со служебными собаками. В поселке есть собственное подсобное хозяйство, которое обеспечивает местных жителей молоком и мясом, и небольшой пруд, где можно ловить рыбу.

Сколько именно денег Депардье заплатил за участок, не сообщается, однако известно, что земля в этом районе стоит около 5-8 тысяч долларов за сотку. Добираться из аэропорта актеру будет очень удобно - от "Домодедово" до Белых столбов всего 25 минут на машине.

По словам Николая Бородачева, еще задолго до истории с российским гражданством Депардье в письме Путину написал, что хотел бы купить домик под Москвой. А когда увидел в Белых Столбах березы, пруд с дикими утками и нутриями, решил здесь обосноваться, сказал он.

По словам директора Госфильмофонд, Депардье очень нравится Россия - он признается, что такой внутренней свободы, как в нашей стране, не испытывал больше нигде. Бородачев также утверждает, что Депардье хотел стать россиянином еще три года назад, до конфликта с французскими властями из-за закона о новом налогообложении. Однако разразившийся скандал, оскорбление со стороны французского премьера Жана-Марка Эйро и травля на родине ускорили его решение.

Но если бы этих неприятных событий не произошло, все равно через полгода-год актер обратился бы к Путину с просьбой о гражданстве, так как любит Россию, уверен гендиректор всероссийского фильмохранилища.

Как утверждает Бородачев, Депардье будет пропагандировать российское кино. В частности, он собирается выпустить подарочные издания российских мультфильмов и раздать их в детских домах, больницах, школах-интернатах. Кроме того, актер будет сниматься в отечественных фильмах.

Ранее "Главред" сообщал, что Депардье получил российский паспорт из рук Владимира Путина на прошлой неделе

Напомним, что у Жерара Депардье может появиться дом не только в Подмосковье, но еще и в Мордовии, где власти во время его приезда в республику заявили о готовности подарить ему жилье. "Если Депардье пожелает там жить, ему подарят домик под Саранском рядом с прудиком, чтобы он мог с удочкой посидеть", - подтвердил Николай Бородачев.

фото: ua-politics.livejournal.com

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